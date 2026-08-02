Доведеться заплатити ще 65 євро: у Ryanair попередили про поширений штраф

Чимало людей хочуть заощадити гроші на поїздках за кордон, і тому літають з компаніями лоукостерами, як-от Ryanair. І попри те, що авіаквитки там дешеві, часто доводиться переплачувати на додаткових зборах, пор які багато пасажирів навіть не підозрюють.

Перед тим як летіти кудись з лоукостером Ryanair, потрібно обов'язково дізнатися про поширений збір, що часто стає "пасткою" для туристів. На ньому можна легко втратити аж 64 євро, якщо припуститися лише однієї помилки, пише Daily Express.

Які збори стягує Ryanair?

Авіакомпанія Ryanair дозволяє пасажирам реєструватися на рейси онлайн аж за 60 днів до запланованої дати вильоту, якщо вони обирають не випадкове місце, а додатково доплачують за нього. Вибір конкретного місця коштує майже 15 євро, і чимало людей летять без нього.

Якщо ж ви обираєте безплатний випадковий розподіл місць, онлайн-реєстрація відкривається лише за 24 години до вильоту, а завершується за дві години до вильоту літака. Усі пасажири, що не встигнуть чи забудуть зареєструватися на рейс, муситимуть зробити це в аеропорту за додаткову плату.

Ryanair за реєстрацію в аеропорту, а не онлайн чи у застосунку авіакомпанії, стягує аж до 65 євро з кожного пасажира. Відтак, якщо подорожує родина з 4 людей, заплатити доведеться аж 260 євро лише за реєстрацію.



Ryanair стягує збір за реєстрацію в аеропорту / Фото Pexels

Окрім того, в авіакомпанії зараз приймають винятково цифрові посадкові талони. Доступ до них можна отримати у застосунку Ryanair. Заборону на друковані посадкові талони запровадили в листопаді минулого року.

Але що робити у випадку, якщо після онлайн-реєстрації телефон розрядився, і ви не можете показати свій посадковий талон? У такому випадку можна все ж отримати паперову версію безплатно. Раніше це коштувало близько 25 євро, але зараз додаткова плата не стягується.

До слова, цього року Ryanair запроваджує ще одну зміну: з листопада пасажири матимуть на 20 хвилин довше на реєстрацію на рейс. Це дасть їм більше часу для проходження контролю безпеки в аеропорту. Стійки реєстрації та здачі багажу будуть закриватися не за 40, а за 60 хвилин до запланованого вильоту.