Звичайний жест може образити британців: чому туристам варто бути обережними

Жести, які здаються цілком звичними в одній країні, за кордоном можуть мати несподіване значення. У Великій Британії навіть простий рух двома пальцями здатен перетворитися на грубу образу.

Причому значення жесту змінюється лише від того, в який бік повернута долоня. Про цю особливість британської культури розповіла Іванна Шуба у своєму TikTok, передає 24 Канал.

Який жест може образити британців

Йдеться про відомий жест V, коли людина піднімає вказівний і середній пальці, утворюючи латинську літеру. Його часто використовують на фотографіях, щоб показати символ миру, перемоги або просто число два.

Проте у Великій Британії важливо, яким боком долоня повернута до співрозмовника. Якщо її внутрішня сторона спрямована назовні, жест сприймають позитивно. А от коли долоня повернута до себе, а співрозмовник бачить тильну сторону руки, значення стає зовсім іншим.

За визначенням Collins English Dictionary, такий рух у британській культурі виражає зневагу або виклик. За грубістю його порівнюють із показуванням середнього пальця, а за змістом він може означати приблизно те саме, що й фраза «пішов ти».

Через цю відмінність туристи можуть ненавмисно потрапити в незручну ситуацію. Наприклад, замовляючи два келихи пива в британському пабі, варто звертати увагу на положення руки, якщо показуєте кількість пальцями.

Як з'явився образливий жест із двома пальцями

З походженням цього жесту пов'язана цікава легенда, яка сягає часів Столітньої війни між Англією та Францією. За переказами, французи погрожували відрубувати полоненим англійським лучникам пальці, якими ті натягували тятиву лука.

Англійці, які уникнули полону, нібито демонстрували ворогам два підняті пальці, показуючи, що досі здатні стріляти. Однак достовірних історичних підтверджень такої історії немає.

Історикиня Енн Каррі з Університету Саутгемптона пояснює, що легенда про походження жесту під час битви при Азенкурі 1415 року, найімовірніше, виникла лише у XX столітті. У джерелах того часу справді згадуються погрози калічити англійських воїнів, але доказів використання жесту V немає.

Натомість під час Другої світової війни знак V став відомим символом перемоги завдяки британському прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю. Цікаво, що політик іноді показував його долонею до себе, через що помічники нагадували йому про образливе значення такого руху.

Сьогодні обидва варіанти жесту залишаються впізнаваними, але мають різні значення. Тому під час подорожі Великою Британією достатньо пам'ятати про положення долоні, щоб випадково не продемонструвати зневагу замість дружнього знака.