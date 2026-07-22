Жахлива погода й космічні ціни: українка розповіла про критичні недоліки життя в Ірландії

Для Ірландії притаманний специфічний клімат – мовиться не виключно про частотні опади й мінливість, а й про своєрідний внутрішній туризм, який на острові нерідко обходиться навіть дорожче, аніж повноцінна поїздка до Європи.

Про це українка розповіла для проєкту tripmydream_ua.

Які недоліки життя в Ірландії?

На питання про мінуси Ірландії дівчина, не замислюючись, відразу відповіла: "Погода". "Перше, що спадає на думку", – зізналася вона.

Українка каже, що їй такі погодні умови не до душі, проте вона змирилася з цими реаліями життя.

Також дівчина поділилася тим, що в Ірландії насправді дорого. До прикладу, пінта пива Guinness тут може коштувати приблизно 7 – 10 євро.

Цікаво! Батьківщиною всесвітньо відомого пива Guinness є Ірландія, а саме місто Дублін, де у 1759 році Артур Гіннесс орендував броварню й розпочав свою справу.

Українка поділилася ще однією проблемою, з якою зіткнулася в країні: "Все ж таки ми обмежені. Ми перебуваємо на острові, тому важко добиратися до інших країн".

Загалом, вона пояснила, що туризм усередині Ірландії – це доволі суперечливе питання, зокрема, через високі ціни на житло. Так, ірландець, плануючи якусь поїздку й зважаючи на вартість транспорту, наприклад, обере радше Європу.

На материковій частині туризм значно вигідніший, аніж усередині Ірландії. Тому люди зазвичай віддають перевагу закордонним мандрівкам.

Українка розповіла про недоліки життя в Ірландії: дивіться відео

А якщо ви все ж маєте бажання таки відвідати Ірландію, то одним із варіантів, на що подивитися, може бути півострів Беара на південному заході країни, який вражає дикими узбережжями, гірськими дорогами та рибальськими селами. Серед головних пам'яток – канатна дорога на острів Дерсі, стародавні кам'яні кола та мальовничий маршрут Ring of Beara.