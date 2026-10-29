Мігранти про це мовчать: це потрібно знати до переїзду в Іспанію

Чимало українців для переїзду за кордон обирають саме Іспанію – це одна з недорогих країн Європейського Союзу з неймовірним кліматом та морем. Втім, мігранти, які вже живуть там тривалий час, не розповідають про кілька речей.

Життя в Іспанії багатьом людям видається казкою, але побут у цій країні може виявитися зовсім несхожим на омріяну відпустку. У CalmaSpain розповіли, про що мовчать люди, що вже переїхали до країни.

Про що мовчать мігранти в Іспанії?

Важкі заробітки

В Іспанії справді відносно дешево жити – доступні ціни є і на оренду, і на продукти. Втім, потрібно також враховувати й те, що зарплати значно нижчі, наприклад, за німецькі. Тож враховувати потрібно джерела доходу не на перші місяці, а на роки проживання у країні.

На море часу не залишається

Багатьох людей Іспанія приваблює саме неймовірним морем. Втім, чимало українців, що переїхали до країни, з часом розуміють, що на морі бувають рідко.

Перші місяці – щодня. Через рік ти живеш за 10 хвилин від пляжу і буваєш там раз на два тижні. Це нормально,

– поділилися у блозі.

Бюрократія

Записуватися на прийом до лікаря чи для отримання документів потрібно за місяць. А на те, щоб отримати довідку, яку в Україні можуть зробити за годину, в Іспанії доведеться витратити два тижні. Тож людям, які мріють жити в Іспанії, слід до цього підготуватися.

Знання іспанської

Англійська мова допомагає спілкуватися лише у туристичних зонах Іспанії. А ось коли потрібно записати дитину до школи, сходити до банку чи лікарні, вже необхідне знання іспанської.

Спека

Чимало людей уявляють тепле літо та м'яку зиму, але варто розуміти, що температура в Іспанії влітку може триматися на позначках +38 – 42 градуси протягом усього липня та серпня.

Тож кондиціонер стає не розкішшю, а необхідністю – і його потрібно врахувати у своїх витратах.

За даними Державного метеорологічного агентства, цьогоріч Іспанія перевершила попередній рекорд спекотного літа, що фіксували 2022 року. Загалом у 2026 році зафіксували 61 день безперервної спеки порівняно з 41 днем раніше, пише Euronews.

А середня температура влітку цього року досягнула 24,5 градуса, що робить її найвищою з початку спостережень 1961 року та перевищує попередній рекордний показник на 0,3 градуса Цельсія.