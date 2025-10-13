Багато українців мріють про життя за кордоном, а Канада часто здається ідеальним варіантом – безпечна, розвинена, з високим рівнем життя. Але реальність, як зізнаються самі емігранти, не завжди відповідає очікуванням.

Українська користувачка тіктоку поділилася своїм досвідом переїзду та пояснила, чому життя в Канаді може виявитися непростим навіть для тих, хто не боїться змін. Про це вона розповіла у своєму відео, передає 24 Канал.

Чому Канада не для всіх?

Зовсім інший ритм життя

За словами блогерки, Канада сподобається тим, хто цінує тишу, природу та спокій, але не тим, хто звик до активного європейського життя.

Тут немає такого нічного життя, Канада – для тих, хто цінує природу та спокій,

– зазначила українка.

Несмачна їжа, а сервіс – слабкий

Блогерка погодилася, що чимало закладів мають посередній рівень кухні, а обслуговування – далеке від європейських стандартів. Однак гарні ресторани є, хоч вони дуже дорогі.

Працювати треба більше, щоб жити на звичному рівні,

– визнала вона.

Житло дороге

Попри високі ціни на оренду та купівлю нерухомості, українка переконана, що жити добре в Канаді можливо – все залежить від амбіцій і готовності працювати.

Довідка. За даними Trading Economics, станом на серпень 2025 року середня ціна купівлі житла в Канаді склала 687 300 канадських доларів (20,4 мільйона гривень). Тим часом оренда сягає понад 2000 канадських доларів (понад 59 тисяч гривень) на місяць. Для порівняння, в Україні навіть у столиці ціна значно нижча. У Києві оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 16 000 гривень, тоді як купити нерухомість у столиці можна за 65 тисяч доларів (2,7 мільйона гривень) на вторинці.

Українка розповіла, чому Канада не для всіх: дивіться відео

Попри всі труднощі, блогерка зізнається, що Канада має свої плюси: безпеку, чистоту, доброзичливих людей і прекрасну природу.

Які є плюси життя в Канаді?