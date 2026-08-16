"Втекла" звідти до Іспанії: українка розкрила несподівані мінуси життя у Польщі

Багато українців, що переїздять до Європи, не знаходять ідеальну країну для життя одразу. Спершу доводиться спробувати кілька різних країн, аби вирішити, яка з них підходить краще.

Українка Анна в Європі встигла пожити вже у трьох країнах – після чотирьох років життя у Польщі дівчина наважилася на переїзд до Німеччини, а після цього – до Іспанії. Про це вона розповіла у своєму блозі в інстаграмі.

Чому українка переїхала з Польщі?

Українка жила у Польщі з хлопцем, і поділилася, що в цій країні їй не сподобалося настільки, що вона звідти буквально "тікала". Після чотирьох років життя у Вроцлаві вона поділилася досвідом і мінусами життя в цьому місті.

Оренда житла

Один з найбільших мінусів Польщі для українки – це критична ситуація на ринку нерухомості. Ціни на оренду дуже сильно зросли: навіть за маленьку квартиру на 25 квадратних метрів (кавалєрку) потрібно віддати від 3000 злотих на місяць – і це ще без урахування комунальних послуг.

Є дуже великий дефіцит житла, і через це всі гарні варіанти "розгрібають" ще навіть до перегляду.

Пошук квартири у Польщі і справді може стати дорогим, пише Numbeo. Ось які ціни у місті:

однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;

однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;

трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;

трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.

Також для комфортного життя однієї людини на місяць у Польщі потрібно мати 42 000 гривень – і це без урахування оренди.

Українка розповіла про переїзд з Польщі: дивіться відео

Пошук роботи

Це – друга причина, чому пара наважилася на переїзд. Вроцлав – це велике місто, де є чимало вакансій, але конкуренція між шукачами роботи залишається неймовірно високою. Попередню роботу на кухні дівчина, що тоді була студенткою, шукала аж 4 місяці.

До того ж чимало роботодавців надають перевагу студентам через податкові пільги.

Більшість вакансій тепер в нас пишуть вимогою "статус студента". А інші люди не хочуть заробляти? Вони не люди,

– поскаржилася дівчина.

Також блогерка серед мінусів зауважила брудне повітря, велику кількість заторів на дорогах та їхній незадовільний стан.

Чому для переїзду українка обрала Іспанію?

Після зважування усіх недоліків та переваг українка для переїзду обрала Іспанію.

Якщо вже труднощі з житлом і роботою однакові, то там хоча би море і сонце,

– поділилася Анна.

Річ у тому, що багатьом країнам ЄС, за її словами, притаманні проблеми з пошуком роботи та орендою житла.