"Це мене просто вибивало з колії": жінка порівняла життя в Україні та в Польщі

Попри сусідство держав і певну подібність у стилі життя, між українцями й поляками насправді доволі багато відмінностей. Є моменти, коли відчуваються певні переваги життя в Польщі, проте деякі нюанси все-таки теж є.

Про свій досвід життя в Польщі розповіла yliya.kovalichuk. Вона порівняла деякі ситуації з українським устроєм.

Що сподобалося жінці в Польщі?

Передусім українка відзначила безпеку на дорогах у Польщі. "Ти підходиш до пішохідного переходу – машини зупиняються. Ти спікійно переходиш, не боїшся, що хтось зараз "рвоне". І ти не чекаєш, поки водії проїдуть – водії чекають, поки ти пройдеш".

В Україні, за словами жінки, "є з цим питання"

Також вона розповіла, що діти до 5-го класу складають іспит, щоб отримати офіційний документ про дозвіл їздити на велосипеді.

Довідка. Йдеться про карту роверову (karta rowerowa) в Польщі – це обов'язковий документ для дітей віком від 10 до 18 років, який дає право самостійно керувати велосипедом на громадських дорогах і велодоріжках.

Разом із документами, дитина, катаючись на велосипеді, має бути в шоломі й з "повною амуніцією".

До слова, українка згадала й про те, що самокати на вулицях у Польщі – явище не настільки неконтрольоване, як у Києві. "Їх там (у Польщі – 24 Канал) було багато, але сказати, щоб вони якось "напрягали" – ні", – поділилася вона.

З чим виникли труднощі в Польщі?

Жінка відразу вказала на недоліки медичної системи. Це, каже українка, її просто "вибивало з колії". Вона розповіла, що часом дуже важко отримати належну допомогу через необхідність годинами очікувати на прийом до лікаря.

Жінка могла приїхати до лікарні з хворою дитиною на руках і просто чекати, щоб отримати консультацію. Натомість в Україні, зізналася жінка, у подібних ситуаціях отримати допомогу значно легше.

Переваги й недоліки життя в Польщі: дивіться відео

Зазначимо також, що в Польщі щомісячні витрати на одну людину можуть становити 3 500 – 6 000 злотих залежно від міста та способу життя. Мінімальна зарплата у 2026 році – близько 3 605 злотих після сплати податків.