Прийдешня зима може принести екстремальні та зовсім несподівані погодні умови у різні куточки світу – а причиною цьому є дуже потужний Ель-Ніньйо, що може змінити температуру та кількість опадів.

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, пік Ель-Ніньйо припаде на період з листопада по лютий. В цей час варто очікувати не тільки опадів та незвичної температури, але й екстремальних погодних явищ, пише The Olive Press.

Як Ель-Ніньйо вплине на зиму?

Вплив Ель-Ніньйо може досить сильно відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, британська метеорологічна служба Met Office попереджає, що в Індії, Центральній Америці та країнах західної частини Тихого океану стане менше опадів. Того самого варто очікувати також у тропічних районах Південної Америки, на півдні Африки та на північному сході Австралії.

Водночас Ель-Ніньйо може зменшити кількість ураганів та тропічних циклонів в Атлантичному океані. А ось у Великій Британії та Північно-Західній Європі погода навпаки стане більш дощовою та штормовою.

Керолайн Ліпс, керівниця відділу маркетингу компанії зі страхування подорожей Staysure Expat радить ретельно планувати поїздки на цей період. Важливо тут спробувати передбачити можливість змін у маршруті – а також не завадить регулярно перевіряти прогноз погоди та заздалегідь подбати про страхове покриття на випадок певних непередбачуваних обставин.

Ель-Ніньйо, безумовно, ускладнив планування подорожей узимку 2026-2027 років. Однак це не означає, що від поїздок потрібно відмовлятися: у деяких регіонах погода, навпаки, може бути кращою, ніж зазвичай,

– заявила вона.

У Каліфорнії очікують більше опадів – а це може сприяти цвітінню польових квітів у пустельних районах та створить сприятливі умови для катання на лижах у гірськолижних районах. Тим часом у Карибському басейні та у Мексиканській затоці буде менше ураганів – а це зробить круїзи та відпочинок там приємними навіть у низький туристичний сезон.

Набагато уважніше слід планувати поїздки до південного узбережжя Перу, Великого Бар'єрного рифу в Австралії, Південно-Східної Азії та Південної Африки.

Якщо ви плануєте відправитися на гірськолижний курорт у Європі, експерти радять оформити туристичне страхування, що охоплює зимові види спорту. Тут дуже важливо, аби поліс передбачав компенсацію чи можливість переїзду на інший курорт, якщо підйомники не працюватимуть через нестачу снігу.

Також радять дотримуватися правила ASAB – As Soon as Booked, тобто оформлювати страховку одразу ж після того, як забронювали подорож.