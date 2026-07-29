У Дунаї впав рівень води: Румунія вже зупинила один з реакторів АЕС

Румунія зупинила роботу одного з реакторів на атомній електростанції у місті Чернаводе. Відбулося це через спеку та зниження рівня води у Дунаї.

Зупинити довелося реактор №1 Чернаводської АЕС. Зробили це у вівторок 28 липня об 11:00 у контрольованому режимі, пише Digi24.

Що відомо про зупинку реактора АЕС у Румунії?

Зупинку реактора провели для захисту установок через дуже низький рівень води у Дунаї. І румунська ядерна енергетична компанія Nuclearelectrica вже попередила, що якщо ситуація з погодою та рівнем води погіршиться, доведеться зупинити також і реактор №2.

Рішення щодо закриття ухвалили на основі процедур, що застосовують в умовах сильної посухи. Його узгодили з нещодавніми прогнозами від Національного інституту гідрології та водного господарства.

Щойно рівень води повернеться до звичайного, реактор знову під'єднають до Національної енергетичної системи.Наразі швидкість потоку Дунаю впала приблизно до 1630 кубічних метрів за секунду, і рішення щодо зупинки реактора довелося ухвалити задля захисту одразу трьох охолоджувальних насосів.

Цей захід має превентивний характер і необхідний для захисту обладнання, пов’язаного з трьома охолоджувальними насосами. Можливий вихід з ладу одного з насосів вимагатиме складних ремонтних робіт, що триватимуть кілька місяців, а можуть сягати й року,

– повідомили в Міністерстві енергетики.

До слова, зупинка реактора – це не єдиний наслідок падіння рівня води у Дунаї. В Румунії на мілину також сів на мілину швейцарський пароплав, на борту якого перебувало понад 200 людей. В липні в румунській частині річки зафіксували найнижчий рівень води за останні 30 років.