Зеленський вважає, що українська електрика може значно знизити залежність Європи від газу Росії
Завершується 127 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців, де наголосив на важливості початку експорту української електроенергії в Європу.
За словами президента, такий крок значно зближує нашу державу з Євросоюзом та суттєво знижує потребу країн-членів ЄС в імпорті російського газу. 24 канал передає деталі промови Зеленського.
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Постачання української електроенергії – це питання безпеки усієї Європи
Володимир Зеленський підкреслив, що сьогодні, 30 червня, відбувся ще один важливий крок на шляху зближення України та Європейського Союзу – наша держава почала значний експорт електроенергії у країни ЄС.
І це тільки перший етап. Ми готуємось нарощувати постачання,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, імпорт Європейським Союзом української електрики може замістити значну частину російського газу, який споживають європейці. Фактично, це питання не просто експортного виторгу для України, а питання безпеки усієї Європи.
Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку повномасштабної війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими,
– додав президент.
Енергетичний "безвіз" та експорт Україною електроенергії в ЄС: коротко
Україна, попри повномасштабну війну, у березні приєдналась до енергетичної мережі Європейського Союзу. У ніч проти 30 червня наша держава розпочала експорт електроенергії до країн Європи.
Ресурс наразі транспортують до Румунії, звідки українська електрика потрапляє вже до інших держав-членів ЄС. Станом на зараз обсяг постачання складає 100 мегаватів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що лише за перший день експорту ресурсу держпідприємство "Укренерго" заробило на поставках 10 мільйонів гривень. При цьому загалом наша держава здатна експортувати в Європу 2,5 гігавата електроенергії, що на рік гарантуватиме українському бюджету близько 70 мільярдів гривень надходжень.
Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського від 30 червня: дивіться відео