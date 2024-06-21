Підозрювані у замаху на вбивство Садикова втекли з України, – Офіс генпрокурора

У скоєнні замаху на вбивство казахського журналіста Садикова підозрюють двох громадян Казахстану. Із України вони втекли у день злочину.

Чоловіків наразі оголошено в міжнародний розшук. Вони перетнули кордон України та Молдови 18 червня.

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Підозрювані прибули до України на початку червня

Правоохоронці встановили, що двоє казахів ретельно спланували вбивство Садикова, який має в Україні статус біженця.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрювані прибули на територію України ще 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У Києві вони орендували квартиру та придбали автомобіль. Потім вони почали спостереження за сім'єю казахського журналіста та вивчали маршрути, якими вони пересуваються.

18 червня, в день скоєння злочину, один із злочинців підійшов до машини постраждалого та вистрілив у нього. Інший фігурант – спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після вчиненого вони залишили місце злочину.

Додамо, що Садиков, за даними ЗМІ, перебуває у важкому стані у лікарні. Дружина, яка була поряд із ним, на щастя, не постражала.

"Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою", – додали у прокуратурі.

Слідство триває.