На Запоріжжі школярка курувала "групи смерті" в соцмережах: її викрили правоохоронці

Неповнолітня дівчина, яка навчається в 11 класі, ймовірно доводила до самогубства або замаху на самогубство людей. Для цього використовувала "групи смерті", створені у соціальних мережах.

Відомо, що дівчина навчається в одній з районних шкіл Запорізької області. Вона створила "групу смерті" в меcенджері, до якої входили 28 учасників.

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Дівчина писала учасникам групи у повідомленнях завдання. Це був нестандартний вихід зі складних життєвих ситуацій. Одинадцятикласниця підбурювала людей спочатку ранити себе, а пізніше й навіть вчиняти самогубство у різний спосіб.

Чат є абсолютним аналогом групи "Синій кит".

Правоохоронці знайшли докази

"Синій кит" – ця смертельна гра була масово поширеною у соцмережах у 2017 році. Тоді суїцидальними групами також керували певні люди. Вони закликали до гри людей, у яких вже була певна депресія. Людям давали різні завдання, а останнє – вбити себе.

Правоохоронці провели обшук у помешканні, де проживала неповнолітня. Вони вилучили мобільний телефон, який і став доказом.

Там є фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи,

– зазначили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування.

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