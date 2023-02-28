Знущалися з однокласника: на Запоріжжі суд за сексуальне насилля відправив за ґрати 3 школярів

У Запорізькій області суд виніс вирок 3 підліткам, які жорстко знущалися зі свого однолітка. Усі троє отримали значні терміни ув'язнення.

Суд поставив крапку у справі про напад на неповнолітнього, який стався понад рік тому у передмісті Запоріжжя. На лаві підсудних перебували троє школярів.

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Суд визнав їх винними у низці злочинів, зокрема:

зґвалтуванні,

сексуальному насильстві,

розбої та вимаганні.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, усі ці злочини були вчинені за попередньою змовою групою осіб. Підлітки отримали покарання – 7 років позбавлення волі.

Подробиці справи

Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи вдома в одного з них, напали на свого однолітка.

Підлітки вчинили знущання та сексуальне насильство над колишнім однокласником. Потім, погрожуючи фізичною розправою та насильством, заволоділи його мобільним телефоном,

– повідомили в Офісі генпрокурора

Також нападники вимагали, аби хлопець повернув 1 тисячу гривень, яку нібито їм заборгував. Однак насправді ніякого "боргу" не було. Ба більше, один зі школярів знімав все це на свій телефон.

"Змушували ковтати сигарети, які ще горіли"

Як повідомлялося раніше, трагедія сталася у селищі міського типу Кушугум. Підлітки віком від 12 до 15 років запросили 14-річного хлопця до будинку одного з них. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися.

Як розповідала мати потерпілого Анна, вона забила на сполох, тому що її син не повернувся додому і не виходив на зв'язок. Жінка почала обдзвонювати всіх знайомих і врешті знайшла хлопця. Мати одразу викликала на місце швидку та поліцію.

Як розповідала мати школяра, хлопці знущалися з її сина.

Змушували ковтати сигарети, які ще горіли.

Голого взимку виводили на вулицю та обливали холодною водою.

Вимагали від хлопця гроші.

Школяр опинився у лікарні

14-річний школяр після знущань потрапив до лікарні із чисельними травмами та струсом мозку.

Тоді поліція встановила особи 6 школярів, які могли бути причетні до злочину. Їх доставили до відділу поліції та опитали в присутності батьків. А двох 15-річних учнів затримали.

Правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за статтями про катування, розбій та сексуальне насильство. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.