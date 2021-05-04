На заправці під Коломиєю чоловік влаштував стрілянину: є поранені – фото

На автозаправці під Коломиєю 3 травня невідомий вчинив стрілянину. Він поранив 2 людей та втік з місця злочину. Наразі поліція його затримала.

Чоловік переховувався в себе вдома. Про це повідомили у поліції.

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Стрілянина виникла через конфлікт, – поліція

У поліції розповідають, що стрілянина відбулась у селі Черемхів, Коломийського району. Виклик до них надійшов орієнтовно о 4 годині ночі 3 травня.

На автозаправці невідомий чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку,

– з'ясували правоохоронці.

На місце події виїхали працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти й оперативні працівники.

"Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, як раптом між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших", – розповіли слідчі.

Внаслідок стрілянини постраждали 2 місцеві мешканці – 32 та 38 років. Їх відвезли в лікарню. Порушник же втік з місця злочину.

Правоохоронці затримали ймовірного злочинця

Після огляду місця події, опитування свідків й очевидців, перегляду камер відеоспостереження, слідчі встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.



Слідчі затримали чоловіка вдома / Фото Нацполіції

Згодом вони знайшли та затримали нападника вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.



Поліція затримала підозрюваного у злочині / Фото Нацполіції

"Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу" – розповіли в поліції.



Нападник поранив 2 місцевих мешканців / Фото Нацполіції

Кримінальну справу відкрили через хуліганство. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на 3 – 7 років.

У поліції кажуть, що невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.

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