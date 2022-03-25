Заявка на вступ України в ЄС: тепер своє слово має сказати Єврокомісія
Джерело:сайт Євроради
Лідери країн-членів Євросоюзу підтримали європейський вибір України. Тепер Єврокомісія має оприлюднити свої висновки щодо заявки Києва на вступ в організацію.
Про це йдеться у висновках саміту Європейського Союзу. Їх оприлюднили на сайті Європейської ради.
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Єврокомісія має відреагувати на заявку України в ЄС
Єврорада підтверджує Версальську декларацію, визнає європейські прагнення і вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Рада знову пропонує Комісії надати свою думку відповідно до положень договорів,
– йдеться у висновках саміту.
ЄС і надалі надаватиме Україні скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку.
Санкції проти агресора повинні діяти
"Досі Євросоюз впровадив серйозні санкції, які мають величезний вплив на Росію та Білорусь. Як і раніше, ЄС готовий закрити лазівки та націлюватися на фактичний та можливий обхід, а також швидко діяти з подальшими скоординованими жорсткими санкціями щодо цих країн", – мовиться у заяві.
Європейська рада також закликає всі країни приєднатися до цих санкцій. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами повинні припинятися.
Ситуація з українськими біженцями в ЄС
Лідери Євросоюзу також зазначили, що російська військова агресія проти України змусила мільйони людей залишити свої будинки. "Багато з них знайшли притулок і безпеку в ЄС".
У висновках наголосили, що особливу увагу слід приділяти потребам найбільш уразливих верств населення та заходів щодо запобігання та виявлення торгівлі людьми.
Євросоюз готовий допомагати Україні відновлюватися
Також у ЄС висловили готовність надавати підтримку Україні як задля задоволення її поточних потреб, так і для відновлення після завершення війни. З цією метою буде створено відповідний Трастовий фонд солідарності в Україні.
Крім того, Єврорада знову закликала Росію припинити її військову агресію на території України, негайно та беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї її території та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Нагадаємо, 24 березня міністри закордонних справ країн-членів ЄС провели саміт у Брюсселі. Під час нього виявили повну єдність у намірі продовжувати всебічну підтримку України та у нарощуванні тиску на Росію.
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