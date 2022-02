"Зайди, бл**ь, в свій бункер і застрелись", – Данилко дав пораду Путіну

Главі Кремля для повної подібності з Гітлером залишилося хіба що застрелитися у своєму бункері.

Так вважає Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка. Він вважає, що російському главі варто це зробити одразу після війни проти України.

Він також додав, що Путін робить усе за сценарієм фашистської Німеччини. "Прийоми, слова, як це все відбувається".

"Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін!", – сказав Данилко.

Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б**дь, бункер і застрелитися на х**й!,

– порадив Путіну Андрій Данилко.

Данилко вважає, що Путін може ненавидіти Україну, але він ненавидить так само і свій народ, посилаючи людей на війну та страждання.

"Путін, ти не отримаєш Україну, отримаєш дулю", – заявив Данилко.

Путін – божевільний, – Данилко

На думку Данилка, Путін – божевільна людина. Артист зізнався, що бачився з президентом Росії на закритій вечірці ще у 2004 році. "Якби я знав, що таке буде, я б його вбив", – прокоментував він.

Яка позиція Данилка

Сам артист перебуває у Києві та запевняє, що не планує виїжджати. Періодично він з усіма спускається в укриття.

Данилко також сказав, що ніколи не співав фразу "Russia goodbye", яка часто чується, коли у одній з найпопулярніший його пісень лунає фраза Dancing Lasha Tumbai, але тепер буде.

"Після того, що почалося зараз, у пісні I want you see співатиму тільки "Russia goodbye".

