Зеленський повернув у Раду законопроєкт про адміністративну процедуру

Володимир Зеленський ветував закон про про адміністративну процедуру. Також він повернув документ до парламенту.

Відповідна інформація з'явилась на сайті 9 грудня. Проєкт закону з пропозиціями скерували назад до Верховної Ради.

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Зеленський вніс пропозиції в закон про адміністративну процедуру

Володимир Зеленський вніс пропозиції про закону, за який нардепи проголосували 17 листопада 2021 року. У них глава держави звернув увагу на необхідність:

уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією демократичної та правової держави;

забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина.

Президент також наголосив, що необхідно врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави.

Володимир Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Також президент акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом. Саме це забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адмінпроцедури.

Закон про адміністративну процедуру: коротко

17 листопада за проєкт закону про адміністративну процедуру проголосував 291 нардеп. Ініціатором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема мовиться про регламентацію процедурного аспекту відносин громадян з владою.

У своєму телеграм-каналі "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, що цей законопроєкт є частиною реформи державного управління. Він дасть можливість запровадити чіткий алгоритм надання адміністративних послуг, який мінімізує бюрократію й значно спростить доступ до їх отримання.

Згідно з законом, органи публічної влади зобов'язані у своїх рішеннях надавати детальну правову оцінку фактів, які, на думку його представників, призвели до ухвалення саме такого рішення.

Після цього, 22 листопада Верховна Рада передала закон на підпис Володимиру Зеленському.

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