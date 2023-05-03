Зеленський прибув у Фінляндію на зустріч з лідерами Північної Європи

Український лідер прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Там глава нашої держави зустрінеться з колегою Саулі Нііністьо та візьме участь у саміті.

Про це повідомили у канцелярії лідера Фінляндії. Згодом візит підтвердив і речник президента Сергій Никифоров.

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Що відомо про візит президента України в Фінляндію

У комюніке зазначили, що офіційні переговори стосуватимуться оборонної боротьби та підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин, а ще глобальної геополітичної ситуації. Також, за даними канцелярії, Володимир Зеленський зустрінеться зі спікером парламенту Петтері Орпо.

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Зеленський зустрінеться з лідерами Північної Європи

У другій половині дня у Гельсінкі проведуть саміт держав Північної Європи та України. Зеленський візьме у ньому участь. Також до заходу долучаться прем'єри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Зустріч лідерів України та п'яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами очікуємо спільну заяву,

– зазначив Никифоров.

Також у канцелярії розповіли, що під час саміту обговорять загарбницьку війну Росії в Україні, подальшу підтримку нашої держави скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу України щодо справедливого миру.

Окрім того, прем'єри країн Північної Європи матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським. Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція.

Додамо, радниця керівника ОП Дарія Зарівна зазначила, що цей саміт країн Північної Європи та України – це важливий крок. "Для того, щоб бути в НАТО та підтримувати союзи для отримання підтримки, необхідно проводити фундаментальну дипломатичну роботу. Україна сьогодні це робить", – наголосила Зарівна.

Український та фінський лідери востаннє зустрічалися в січні 2023 року, коли президент Нііністьо відвідав Київ.