Зеленський заявив про зменшення обстрілів з боку Росії у деяких районах: про що це може свідчити

На початку повномасштабного вторгнення представники країни-окупантки сміялися з санкцій, проваджених партнерами України. Однак західні обмеження таки повпливали на можливість агресорки вести бойові дії та кошмарити український народ.

Володимир Зеленський поділився, що терористи у деяких районах таки зменшили кількість обстрілів за день. І зробили це, зрозуміло, не з гуманних причин.

Варте уваги Україна почала збивати 90% російських ракет: у WP розповіли, як змінилася українська ППО

Санкції діють на ВПК Росії

Зменшити денну кількість обстрілів країну-терористку змусили саме західні санкції, адже вони повпливали й на оборонну промисловість Росії. Звісно, на складах агресорки ще є ракетні та артилерійські боєприпаси, однак їхнє виснаження уже замітне.

У них все ще є багато на складах, але… ми вже бачимо, що вони зменшили обстріли за день у деяких районах,

– сказав Володимир Зеленський.

Попри це у Кремлі таки все ще знаходять способи обходити деякі західні обмеження. Відтак Президент України закликав партнерів націлюватися на тих, хто допомагає Росії обходити заборони.

Брак зброї помітила британська розвідка

Британські розвідники також зауважили брак зброї у країни-агресорки. Виражається він, зокрема, вибором ракет, якими країна-терористка лупить по Україні.

Так, в ніч на так званий День Перемоги російські кораблі випустили вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS. Застосування такого типу ракет було лише вдруге за останні два місяці.І це при тому, що до березня російський флот часто запускав SAGARIS по Україні.

Тож, ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували,

– наголосили розвідники.

На думку британських розвідників, у короткостроковій перспективі Росія може розглядати крилаті ракети як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів. А в стратегічному плані – як ракети, що можуть відіграти важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.