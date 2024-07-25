У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

Нещодавно стався замах на мовознавицю Ірину Фаріон, внаслідок якого вона померла. Стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві.

Володимир Зеленський розповів, що глава МВС Ігор Клименко доповів йому про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За словами президента, операція виявилась непростою.

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Над цим працювали сотні фахівців

Зеленський розповів, що протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди,

– написав президент.

Він пояснив, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський також доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Ймовірно, затримали хлопця, який стріляв у Ірину Фаріон, коли вона вийшла з дому. За її життя боролись медики, однак вона померла у лікарні. Основною версією слідства було замовне вбивство.