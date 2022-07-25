Кубраков пояснив, у якому випадку "зернова угода" буде зупинена

Навіть після нападу росії на Одеський порт Україна надалі планує навігацію у Чорному морі. Однак ініціативу можуть зупинити.

Станеться це у разі загрози торговим суднам у морі. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час брифінгу.

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Кубраков наголосив, що Україна продовжує планувати навігацію у Чорному морі.

Це так само важливо для нас, як і всьому цивілізованому світу. Якщо щось буде відбуватися в Чорному морі, то, звичайно, вся ініціатива буде зупинена,

– пояснив він.

Міністр інфраструктури зазначив, що Україна підписувала угоду з ООН та Туреччиною. Це сторони, які мають гарантувати безпеку. Кубраков зазначив, що торгові судна будуть організовані в каравани, які супроводжуватимуть українські судна. Це може статися "найближчими днями".

Для цього необхідне створення Координаційного центру в Стамбулі, для чого представники України вже прибули в Туреччину. Серед них – як цивільні, так і військові представники. Запуск центру планується у середу, 27 липня.

Визначені Україною коридори перевірятимуть

Як розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, технічний флот державних підприємств Міністерства інфраструктури перевірятиме визначені Україною коридори для проходу до та з українських портів перед тим, як цими маршрутами підуть судна з зерном.

Що цьому перебувало

Днями у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Вже на наступний день, 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортний виторг за місяць зросте на 1 мільярд доларів. За оцінкою Міністерства інфраструктури, 3 розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 мільйони тонн агропродукції.

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