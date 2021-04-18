На Житомирщині хуліган, втікаючи від поліції, двічі підстрелив себе

У Житомирі 17 квітня місцеві жителі повідомили поліцію про хулігана. Коли правоохоронці помітили правопорушника, то він почав втікати. Під час переслідування чоловік витягнув револьвер.

Екіпаж патрульної поліції близько 15:00 обстежував вулицю Корольова. Саме тоді правоохоронці і помітили хулігана.

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Під час переслідування чоловік витягнув револьвер

На вимогу поліцейських чоловік не зупинився, а натомість почав втікати. Під час переслідування правопорушник дістав з кишені револьвер та намагався відстрілюватись. Проте двома пострілами хуліган поцілив не у своїх переслідувачів, а у себе. Чоловік отримав поранення долоні та обличчя.

Зловмисник втратив свідомість

Травми були настільки важкими, що зловмисник втратив свідомість. Поліція негайно викликала швидку допомогу і правопорушника доправили до лікарні.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі райуправління поліції. Вони вилучили револьвер "Флобер". Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини.

У Києві нетверезі чоловіки влаштували стрілянину

Зазначимо, що вночі 11 квітня у Києві на площі Григоренка сталась стрілянина. Так вирішували суперечку між собою нетверезі чоловіки. Поранень зазнали двоє осіб.