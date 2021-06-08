Невідомий жорстоко розстріляв подружжя на Житомирщині: на очах у 12-річної дівчинки

У Житомирській області вночі проти 8 червня трапилася моторошна трагедія. Невідомий розстріляв подружжя, коли у сусідній кімнаті перебувала їх 12-річна донька.
Деталі трагедії на Житомирщині
Подія трапилася близько 00:25 у селі Грубське Коростишівської громади Житомирського району. Про звуки стрільби правоохоронцям заявила місцева жителька.
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За попередніми даними, стрілок був на вулиці. Він через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там відпочивало подружжя.
Особу зловмисника ще не встановили.
На Житомирщині невідомий стріляв з вулиці у подружжя
У якому стані постраждалі
- Від отриманих травм 47-річний чоловік загинув;
- його 39-річна дружина отримала вогнепальні поранення. Її без свідомості відвезли у реанімацію;
- дитина поранень не отримала.
Невідомий стріляв у кімнату будинку через вікно
На місці події працюють слідчо-оперативна група та кінологи. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через умисне вбивство.