Невідомий жорстоко розстріляв подружжя на Житомирщині: на очах у 12-річної дівчинки

У Житомирській області вночі проти 8 червня трапилася моторошна трагедія. Невідомий розстріляв подружжя, коли у сусідній кімнаті перебувала їх 12-річна донька.

Деталі трагедії на Житомирщині

Подія трапилася близько 00:25 у селі Грубське Коростишівської громади Житомирського району. Про звуки стрільби правоохоронцям заявила місцева жителька.

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За попередніми даними, стрілок був на вулиці. Він через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там відпочивало подружжя.

Особу зловмисника ще не встановили.



На Житомирщині невідомий стріляв з вулиці у подружжя

У якому стані постраждалі

Від отриманих травм 47-річний чоловік загинув;

його 39-річна дружина отримала вогнепальні поранення. Її без свідомості відвезли у реанімацію;

дитина поранень не отримала.



Невідомий стріляв у кімнату будинку через вікно

На місці події працюють слідчо-оперативна група та кінологи. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через умисне вбивство.