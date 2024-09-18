Жорстоке вбивство на заправці в Києві потрапило на камери: була введена спецоперація

У Києві на заправці невідомий підійшов до чоловіка та розстріляв його. Від вогнепального поранення водій загинув на місці.

Зловмисник після скоєного втік. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника, зазначили в Національній поліції України.

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Жорстоке вбивство на заправці

Інцидент стався зранку 18 вересня на автозаправній станції у Святошинському районі Києва.

Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік,

– ідеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що на території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника.

У результаті проведених заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. В Нацполіції вказали, що ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.

В правоохоронних органах додали, що на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Підозрюваного у скоєному затримали. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею – умисне вбивство.

Зауважимо, що жорстоке вбивство потрапило на камери відеонагляду.

Жорстоке вбивство на заправці в Києві: відео з місця подій 18+

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на заправці / Фото Поліції Києва, Київської міської прокуратури

В прокуратурі розповіли деталі інциденту

В Київській міській прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка поблизу заправної станції на Кільцевій дорозі.



За попередньою інформацією, близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд". В цей час до його машини підійшов незнайомець, у якого в руках була зброя.

Після короткого діалогу чоловік здійснив смертельний постріл впритул. Після скоєного він забрав ключі від машини та сів за кермо автомобіля вбитого і поїхав.



Працівникам правоохоронних органів вдалося затримати 41-річного чоловіка неподалік місця злочину. Наразі мотиви його дій встановлюються.