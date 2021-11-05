Журналістка, яку у Китаї ув'язнили за репортажі про COVID-19 в Ухані, помирає від голодування

Чжан Чжань засудили до 4 років ув'язнення за репортажі про коронавірус в Ухані. у в'язниці жінка оголосила голодування, її насильно годували через зонд. Проте зараз стан медійниці оцінюють, як критичний.

На сполох б'ють родичі 38-річної жінки. Вони наголосили, що зараз при зрості 177 сантиметрів вона важить лише 40 кілограмів.

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Вона може не пережити цю зиму й холоди. Сподіваюсь, світ запам’ятає її такою, якою вона була,

– написав брат Чжан Чжань.

Адвокати журналістки поки не володіють інформацією щодо її теперішнього стану. Останнє, що вони чули, що жінка не може самостійно піднімати голову.

Що відомо про Чжан Чжань

Чжань – юристка за освітою, вона поїхала до Уханя у лютому 2020 року, аби зробити репортаж про ситуацію з коронавірусом у місті. Чжань критикувала дії влади під час пандемії, яка приховувала масштаб недуги.

Вже у травні 2020 року журналістку арештували, вирок – 4 роки позбавлення волі – вона почула у грудні. Чжань визнали винною у наклепі та провокативних діях.

Правозахисні організації закликають китайську владу звільнити журналістку. Жінка, кажуть у "Репортерах без кордонів" та Amnesty International, може померти без необхідної медичної допомоги.

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Журналістку утримують у жіночій в'язниці в Шанхаю

Журналістку утримують у в'язниці у Шанхаї, проте родичів до неї не допускають уже протягом 3 тижнів.Чжань стала однією з чотирьох репортерів, які потрапили за ґрати після репортажів з Уханя.