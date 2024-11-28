"Зла Мавка": історія виникнення жіночого руху спротиву на окупованих територіях

"Зла Мавка" продовжує вести боротьбу проти роських загарбників на окупованих територіях. Організатори руху спротиву хотіли показати окупантам наскільки українські жінки хоробрі та здатні чинити опір.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Ukraїner Q". Співзасновниці руху повідомили, що вони навіть подумати не могли, що їх діяльність перетвориться на справжній жіночий спротив.

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Як виникла ідея створення "Злої Мавки"

Співзасновниці руху розповіли, що все розпочалося з жартів на кухні.

Було відчуття безвиході, але в той же час і злість. Від тих жартів крізь сльози подумалося: "невже ми нічого не можемо зробити?",

– заявила одна із співзасновниць.

Водночас інша додала, що було важко дивитися на загарбників в рідному місті, бачити їх триколор та боятися слухати українські пісні.

"Причиною і поштовхом (до створення руху спротиву – 24 Канал) були окупанти. Ми і до створення свого руху допомагали різним активістам, але потім, коли спротив пішов в андеграунд, захотілося показати росіянам силу українських жінок", – зазначили у русі.

Організатори руху хотіли показати, що українські жінки сміливі та сильні і вони ніколи не будуть "цяцькатися" з окупантами.

Додатковим стимулом для створення "Злої Мавки" стало те, що окупаційні війська дуже зухвало себе поводили із українками і їм дуже не подобався жіночий спротив.

"Знаєте, із зброєю на ворога – трішки не наше. Тому почали з'являтися різні ідеї", – зазначила одна із співзасновниць.

Ще одна співзасновниця руху додала, що вони не очікували, що їх "маленькі капості" проти росіян перетворяться на справжній жіночий спротив.

Яким є ставлення окупантів та місцевого населення до руху опору

Одна із співзасновниць розповіла, що найбільшою загрозою для учасників руху опору є камери, адже окупанти встановили їх "на кожному стовпі". Незабаром також мають з'явитися камери, які ідентифікують обличчя.

Інша співзасновниця додала, що окупанти відстежують дії в інтернеті, прослуховують телефони, перевіряють на вулиці.

Це небезпечно не лише для нас (учасників руху спротиву – 24 Канал), а й для проукраїнськи налаштованих людей на тимчасово окупованих територіях,

– зазначила співзасновниця руху.

Також відбуваються обшуки місцевого населення та поширена практика доносів. Ще одна співзасновниця зазначила, що її злить, коли люди кажуть, що їх дії – "дитячий садок".

"Спротив не згасає, але це правда, що окупанти роблять все, аби все ускладнити. Це означає, що потрібну бути ще винахідливішим", – наголосила вона.

Співзасновники руху зауважили, що часто їм в коментарях люди, які також перебувають в окупації, пишуть слова вдячності за їх діяльність.

"Тут (на окупованих територіях – 24 Канал) зрадників теж вистачає, їх багато, всяких стукачів, які дуже хочуть вислужитися перед цими окупантами", – додала одна із співзасновниць руху.