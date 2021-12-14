Зростання суми гарантій за вкладами у банках сприятиме збільшенню обсягу вкладів, – експерт

Зростання гарантованої суми відшкодування за банківськими вкладами сприятиме збільшенню загального обсягу і строковості вкладів.

Про це сказав фінансовий аналітик, асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз. Підвищення гарантованої суми вкладів, спершу у 2 рази до 400 000 грн, а до початку 2023 року – до 600 000 грн, передбачено законопроєктом №5542-1, який очікує ухвалення Верховною Радою.

За словами експерта, підвищення гарантованої суми вкладів призведе до зростання сум, які громадяни тримають на поточних рахунках, крім того, іншим важливим ефектом стане підвищення строковості депозитів. За статистикою НБУ, наразі близько 50% депозитів в банках "короткі" та "ультракороткі" – строком до шести місяців.

Якщо підвищиться ліміт – буде більше стимулів підвищувати строковість. І це насправді дуже класно для банківської системи, бо банки отримають більш прогнозований, довший ресурс. Тобто зможуть краще прогнозувати потоки та відтоки коштів, зможуть спрямувати більше коштів на кредитування,

– зазначає аналітик.

Окрім підвищення гарантованої суми, законопроєкт №5542-1 також передбачає приєднання до ФГВФО державного "Ощадбанку", що відповідає європейському банківському законодавству та входить до числа зобов’язань, взятих Україною у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також документ дозволяє вирішити проблему боргів Фонду, що виникли під час банківської кризи 2014-16 років, коли він виплатив понад 90 млрд гривень 2 мільйонам вкладникам збанкрутілих банків. Для цього у 2016-17 роках Фонд отримав 80 мільярдів грн від НБУ та Міністерства фінансів під ринкові 10-14%.

У свою чергу фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко прогнозує, що підвищення рівня гарантій сприятиме зміцненню довіри вкладників до банківської системи.

"Реструктуризація заборгованості Фонду дасть поштовх подальшому розвитку банківської системи та дозволить підвищити гарантовану суму вкладів. Підвищення рівня гарантій давно на часі. Нинішня сума у 200 тис. гривень була ухвалена ще у 2012 році. За цей час економічні реалії змінились, банківський ринок був суттєво оздоровлений, і нині є всі підстави для підвищення. Одразу після набрання чинності законом гарантовану суму буде збільшено до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. грн. Це сприятиме зміцненню довіри вкладників до банківської системи", – наголошує вона.