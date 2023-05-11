Як ЗСУ вперше за довгий час вдалось досягти успіхів у Бахмуті: аналіз NYT

Українські захисники прорвали російські позиції за межами охопленого боями Бахмута і відтіснили окупаційні підрозділи з ключової позиції – це підтвердили військові командири з обох сторін. І це стало першою перемогою з березня для української армії в жорстокій боротьбі за місто-фортецю.

Просування на 3 квадратних кілометри на Південний Захід від міста, в районі полів, ярів і лісових хащів – спершу визнав Євген Пригожин – ватажок ПВК "Вагнер", наступного дня про успіхи прозвітували українські військові посадовці. Офіційно ж Росія ніяк не коментувала подій у Бахмуті.

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Видання зазначає, що з моменту витіснення російських військ з ключової під’їзної дороги 2 місяці тому українські війська не здобували жодних перемог у боротьбі за Бахмут, також наразі неясно, чи зможуть вони втримати територію, яку зайняли цього тижня, і чи стане це переломним моментом.

Але 11-місячна битва за Бахмут набула символічного значення, яке виходить далеко за межі безпосередньої стратегічної цінності міста, і коштувала обом сторонам величезних людських жертв,

– йдеться у статті.

Яким чином вдалось ЗСУ покращити позиції

Бої відбулись на тлі збільшення кількості українських ударів у тилу окупантів і повідомлень про посилення обстрілів у прикордонних з Україною російських регіонах напередодні великого контрнаступу.

Українські офіцери заявили, що наступ під Бахмутом став лише ситуативним ударом в той час, коли війська російської армії займали оборонні позиції.

Наголошують, що це є однією з ознак того, що наступ є частиною масштабнішої кампанії з відвоювання окупованої Росією території.

Командувач Сухопутних військ України – Олександр Сирський заявив, що атака на Бахмут була частиною “оборонної операції”, спрямованої на те, щоб зупинити російський наступ на місто.

Наступ проводили бійці:

3-ї окремої штурмової бригади, підрозділу спеціального призначення, тактичної групи "Адам" та української добровольчої армії.

Андрій Білецький, який здійснює загальне командування українською 3-ю окремою штурмовою бригадою заявив, що його бійці захопили російські позиції й завдали важких втрат російським військам.

"Дві російські роти, які налічують близько 100 солдатів кожна, і розвідувальна група були "повністю знищені" в ході боїв", – заявив Білецький.

Російські війська кидають вагнерівців на полі бою

Терорист Пригожин заявив, що російський фланг був знищений. Він переконував, що його війська підуть з Бахмута через блокування постачання боєприпасів російським міноборони, але поки вагнерівці залишаються.

Пригожин прогнозує, що основний український контрнаступ відбудеться в Запорізькій області, приблизно в 300 кілометрах на Південний Захід від Бахмута.

Видання ж зазначає, що українські військові проводять перегрупування в рамках підготовки до наступу, навчаючи війська нещодавно поставленим західним озброєнням і формуючи нові підрозділи.

Внутрішні чвари в Росії

Російські військові зусилля продовжують потерпати від внутрішніх чвар між паном Пригожиним і кадровими військовими. Раніше Пригожин уникав прямої критики в адресу Путіна, однак останнім часом – усе змінилось. Окрім звинувачень щодо нестачі боєприпасів, тепер він критикує регулярні війська Росії у зраді.

Пригожин звинуватив підрозділи 72-ї бригади російської армії в тому, що вони залишили свої позиції під Бахмутом.

"Всі розбіглися і оголили фронт шириною майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів", – сказав він та додав, що його підрозділи були змушені висунутися на ці позиції, щоб не допустити просування українських військ. Власне, там вагнерівці зазнали значних втрат.

Видання також цитує полковника Євгена Межевікіна – командира тактичної групи "Адам", який заявив, що роль сил, які ведуть бої в Бахмуті, полягає в тому, щоб запобігти просуванню російських військ, поки нові бригади тренуються і готуються до майбутнього контрнаступу. Він також сказав, що відчуває, що російська армія зараз дуже деморалізована і місцями розтягнута вздовж лінії фронту, що робить її вразливою.