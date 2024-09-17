У Києві п’яний чоловік зґвалтував свою 8-річну падчерку: йому оголосили вирок

У Києві п'яний 32-річний чоловік зґвалтував свою 8-річну падчерку. Суд визнав його винним та призначив максимальне покарання.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Чоловіка, що зґвалтував падчерку, відправили за ґрати

У прокуратурі розповіли, що у суді було доведено провину чоловіка. Там поділилися деталями справи.

Чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп’яніння,

– пишуть правоохоронці.

Під час судового засідання чоловік не визнав свою провину. Проте суд, надавши оцінку наданим прокурорами доказам, визнав його винним у зґвалтуванні та призначив максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі.

Також, після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.