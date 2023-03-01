Звільнення Криму й Донбасу – стрес не лише для Росії: політолог про ймовірні сценарії

Деокупація тимчасово окупованого Півдня та Сходу України – заповітна мрія кожного українця. Проте слід розуміти, якою може бути ціна повернення цих територій.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, усе залежить від того, на скільки швидко відбудеться крах Росії.

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Потрібне підкріплення

Володимир Фесенко пояснив, що українці наразі прогнозують, що найближчим часом Крим та Донбас повернуться додому.

Треба розуміти, що військова операція як зі звільнення Донбасу, так і зі звільнення Криму буде стресом і для нас,

– наголосив він.

На його думку, щоб успішно деокупувати ці території потрібна нові та потужні сили та ресурси.

"На фронті Крим має звільняти не тільки нинішній склад ЗСУ і сил оборони, а десятки тисяч, якщо не сотні тисяч нових українських бійців", – зосередив увагу політолог.

За його словами, українцям не слід жити мріями, що Крим знову стане українським одномоментно.

Володимир Фесенко про сценарій звільнення Криму та Донбасу: дивіться відео

Два варіанти реакції Росії

Володимир Фесенко розказав, що звільнення Криму так чи інакше буде сприйматися значною частиною російського суспільства як травма, ганьба для країни. На цьому фоні можуть з’являтися активні прихильники реваншу.

Якщо Росія збережеться в нинішньому вигляді з агресивним імперіалістичними режимом, ризики нової війни будуть зберігатися,

– пояснив він.

За його словами, лише вступ України в НАТО – єдина найбільш потужна гарантія того, що війна не відбудеться.

"Якщо Росія буде тікати з Криму і втратить Крим, то це дійсно може стати початком кінця нинішньої російської влади", – зауважив політолог і додав, що такий сценарій розвитку подій теж можливий.

Фесенко повідомив, що у разі виникнення у Росії політичної кризи ще до того часу, як ЗСУ почнуть активно деокуповувати території, то це створить для нас "вікно можливостей". Зокрема, мовиться про звільнення Криму та Донбасу із меншими жертвами.

Втім, Україна в будь-якому випадку має стати членом альянсу.

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