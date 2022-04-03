Звірства, гірші за фашистів, – Веніславський про зґвалтування окупантами неповнолітніх

Окупанти чинять нелюдські звірства в Україні. Вони не тільки вбивають дітей, а навіть ґвалтують жінок, зокрема неповнолітніх дівчат.

Так жорстко не поводились навіть фашисти. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

Увага Дикість та варварство: історії українських жінок, яких ґвалтували російські солдати

Неможливо уявити всі ці жахи, коли так званий "братній рускій народ", йшовши "визволяти" Україну вчиняє звірства гірші, ніж робили фашисти під час Другої світової війни,

– заявив Веніславський.

За його словами, зараз ми бачимо реальне обличчя "руского міру" та російських солдатів, які втратили будь-яку людяність та залишки якоїсь людської честі.

"Це звірі, яких треба знищувати. Цим наші збройні сили і займаються", – наголосив депутат.

Кожен буде покараний

Безперечно, усі ці суто кримінальні злочини, які вчиняють загарбники на нашій землі, правоохоронці реєструють та фіксують. Вони співпрацюють разом з міжнародними правозахисними інституціями.

"Потім це використають як доказ у майбутніх міжнародних судових процесах", – наголосив він.