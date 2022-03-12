З'явилось фото пілота, який вижив після того, як ЗСУ знесли 2 гелікоптери під Скадовськом

Збройні Сили України збили над Скадовськом 2 ворожі гелікоптери 12 березня. Один із пілотів вижив й потрапив у полон. Інший – згорів живцем.

Раніше про збиті гелікоптери ворога повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він також додав, що один з пілотів збитого гелікоптера вижив.

Детальніше Над Скадовськом збили два гелікоптери окупантів: один пілот вижив та потрапив у полон

Військового армії країни-агресорки доставили в лікарню. Він отримав численні травми.



Збитий під Скадовськом пілот гелікоптера / Фото Х**вий Херсон

Що відомо про ворожого пілота

Крім того, у мережі з'явилось також паспорта збитого пілота, який потрапив у полон 12 березня. Згідно з документом, ним виявився Люлькін Андрій Олексійович, 1988-го року народження.



Документ, знайдений у полоненого пілота / Фото Х**вий Херсон

ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери під Скадовськом

Сергій Братчук, який повідомив про те, що Збройні Сили України ліквідували 2 ворожі гелікоптери під Скадовськом, також поділився відео з місця подій.

На опублікованому відео видно уламки одного гелікоптера, який догорає. Пілот іншого збитого гелікоптера ворога згорів живцем.

ЗСУ збили ворожі гелікоптери під Скадовськом: дивіться відео