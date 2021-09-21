1000 сторінок і 5 кілограмів: що приховує проєкт Держбюджету-2022

Держбюджет на 2022 рік доволі позитивно оцінюють навіть в опозиції. Мовляв, за 3 роки – це єдиний проєкт, який не викликає відрази.

В уряді кошторис назвали "бюджетом інвестицій в людину, країну і майбутнє". Належним фінансуванням забезпечать всі основні сфери, окрім армії.

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На думку депутатів, збільшення витрат на 11% для армійського сектору є недостатнім.

Економіка зросте на 3%

У Держбюджеті заклали цілком реальний ріст економіки на 3%. Нардеп від об'єднання "Справедливість" Володимир Цабаль вважає, що Україні доведеться менше позичати гроші.

Ми будемо більше жити за своїми доходами як країна. Дефіцит буде всього 3,5%. Тоді як у 2020 році було 5,5%. Україна починає жити власним коштом. Володимир Цабаль нардеп, об'єднання "Справедливість"

Підвищать фінансування РНБО

Суттєво зростуть видатки на стипендії – на 30%. На інфраструктуру, а саме на місцеві дороги виділять на 28% більше. І що передбачувано, не пошкодували фінансів і на Раду національної безпеки України. В одного з головних інструментів втілення президентських ідей фінансування зросте на 21%.

Варто прочитати У пріоритеті медицина і військова сфера, – Марченко розповів про Держбюджет-2022

Міністр фінансів України Сергій Марченко певен, що капітальні видатки зростуть у порівнянні з плановим показником майже на 17 мільярдів гривень.

Половина всіх видатків бюджету припадає на охорону здоров'я, соціальний захист і освіту. Також на сектор оборони й безпеки,

– наголосив Марченко.

Зарплатня медиків буде більшою

Заробітна плата медиків зросте на 56%. На вакцинацію заклали стільки ж, скільки 2021 року – 2,6 мільярда гривень.

Видатки на медицину зростуть на понад 14%.

Утім опозиція критикує недостатнє фінансування медгарантій. 5% Валового внутрішнього продукту мають бути менші за 3%.

"За свідченням фахівців цієї сфери, це найбільший бюджет в історії, який може перепадати. Ми розуміємо, що це пов'язано з коронавірусом. Це пов'язано зі збільшенням зарплат медикам до 22,5 тисяч", – повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Основне надходження бюджету – ПДВ

За прогнозами, Україна матиме 1 трильйон 267 мільярдів гривень доходів. На думку депутата Данила Гетманцева, не врахували до кінця надходження від продажу тютюну.

Особливості проєкту Держбюджету-2022: дивіться сюжет 24 каналу



Через гроші можна збільшити доходи для соціального сектору. Наприклад, субсидії, які можуть скоротити. Основні ж надходження – від ПДВ і виведення бізнесу з тіні. За словами Гетманцева, Україна внаслідок детінізації отримала понад 40 мільярдів грошей.

У бюджеті-2022 відбувається процес детінізації,

– відзначив нардеп.

Основне навантаження – на бізнес

У Міністерстві фінансів упевнені, що 2022 року від платників податків надійде на 166 мільярдів гривень більше, аніж 2021 року. Депутати скаржаться, що саме малий і середній бізнеси найбільше відчують на собі майбутній бюджет.

Держава намагатиметься у 4 рази більше взяти податків із малого і середнього бізнесів. Кіра Рудик голова партії "Голос"

Проєкт бюджету може змінитися

Проєкт бюджету, упевнені в опозиції, "причепурили" для Міжнародного валютного фонду. Адже з красивим кошторисом легше отримати транш.

До другого читання, як показує практика, проєкт фінансового документа може "обрости" дивними видатками. Наприклад, грішми на місцеві проєкти для мажоритарників. Депутати, які представляють регіони, можуть обміняти свій голос на гроші для власних інтересів.



Коротко про Держбюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу