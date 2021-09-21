1000 страниц и 5 килограммов: что скрывает проект Госбюджета-2022

Госбюджет на 2022 год довольно положительно оценивают даже в оппозиции. Мол, за 3 года – это единственный проект, который не вызывает отвращения.

В правительстве смету назвали "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее". Надлежащим финансированием обеспечат все основные сферы, кроме армии.

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По мнению депутатов, увеличения расходов на 11% для армейского сектора недостаточно.

Экономика вырастет на 3%

В Госбюджете заложили вполне реальный рост экономики на 3%. Нардеп от объединения "Справедливость" Владимир Цабаль считает, что Украине придется меньше занимать деньги.

Мы будем больше жить по своим доходам как страна. Дефицит будет всего 3,5%. Тогда как в 2020 году было 5,5%. Украина начинает жить за свой счет. Владимир Цабаль нардеп, объединения "Справедливость"

Повысят финансирование СНБО

Существенно возрастут расходы на стипендии – на 30%. На инфраструктуру, а именно на местные дороги выделят на 28% больше. И что предсказуемо, не пожалели денег и на Совет национальной безопасности Украины. У одного из главных инструментов реализации президентских идей финансирование возрастет на 21%.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко уверен, что капитальные расходы возрастут по сравнению с плановым показателем почти на 17 миллиардов гривен.

Половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. Также на сектор обороны и безопасности,

– отметил Марченко.

Зарплата медиков будет больше

Заработная плата медиков возрастет на 56%. На вакцинацию заложили столько же, сколько в 2021 году – 2,6 миллиарда гривен.

Расходы на медицину возрастут более чем 14%.

Впрочем оппозиция критикует недостаточное финансирование медгарантий. 5% Валового внутреннего продукта должны быть меньше 3%.

"По свидетельству специалистов этой сферы, это самый большой бюджет в истории, который может перепадать. Мы понимаем, что это связано с коронавирусом. Это связано с увеличением зарплат медикам до 22 500", – сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Основное поступление бюджета – НДС

По прогнозам, Украина будет иметь 1 триллион 267 миллиардов гривен доходов. По мнению депутата Данила Гетманцева, не учли до конца поступления от продажи табака.

Особенности проекта Госбюджета-2022: смотрите сюжет 24 канала

Через деньги можно увеличить доходы для социального сектора. Например, субсидии, которые могут сократить. Основные же поступления – от НДС и вывод бизнеса из тени. По словам Гетманцева, Украина в результате детенизации получила более 40 миллиардов денег.

В бюджете-2022 происходит процесс детенизации,

– отметил нардеп.

Основная нагрузка – на бизнес

В Министерстве финансов уверены, что в 2022 году от налогоплательщиков поступит на 166 миллиардов гривен больше, чем в 2021 году. Депутаты жалуются, что именно малый и средний бизнес больше всего ощутят на себе будущий бюджет.

Государство пытается в 4 раза больше взять налогов с малого и среднего бизнеса. Кира Рудик председатель партии "Голос"

Проект бюджета может измениться

Проект бюджета, уверены в оппозиции, "украсили" для Международного валютного фонда. Ведь с красивой сметой легче получить транш.

Ко второму чтению, как показывает практика, проект финансового документа может "обрасти" странными расходами. Например, деньгами на местные проекты для мажоритарщиков. Депутаты, представляющие регионы, могут обменять свой голос на деньги для собственных интересов.

Коротко о Госбюджете-2022 / Инфографика 24 канала

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала