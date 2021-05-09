15-річний хлопець з Полтавщини визнав свою вину у зґвалтуванні на рік старшої дівчини

Хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 16- річної дівчинки, взяли під варту. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний повністю визнав свою вину у скоєнні злочину.

Дівчину знайшли мертвою на наприкінці квітня на узбіччі неподалік села Бреусівка, що на Полтавщині. Зараз хлопця взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про що мовиться Смерть неповнолітньої на Полтавщині: у зґвалтуванні підозрюють 15-річного підлітка

На засідання суду не приїхала сторона потерпілих. Тож присутні були лише співробітники поліції і прокуратури.

Що відомо про зґвалтування

Про підозру у зґвалтуванні на початку травня повідомили 15-річному жителю Кременчуцького району. Дівчинку, на жаль, знайшли мертвою.

Загибель підлітка викликало великий резонанс у громади. Місцеві жителі вимагають справедливого розслідування. Особливо обурилися у селі, коли у висновку експерт написав причину смерті не "вбивство", а "алкогольне отруєння". Хоча на тілі дівчині знайшли численні сліди побоїв.

Водночас бабуся загиблої ствердила, що судмедексперт сказав їй, що смерть була насильницькою – неповнолітню нібито оглушили та потім знущалися з неї – але попросив нікому не говорити. Про це, мовиться у сюжеті "Надзвичайних новин".

Що загрожує хлопцю

Зараз слідчі поліції здійснюють розслідування за 3 статтями Кримінального кодексу:

про умисне вбивство;

зґвалтування неповнолітньої;

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це спричинило смерть.

Зверніть увагу!

Санкція статей передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Їй виписали штраф.

Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва Головного управління Національної поліції Полтавщини.