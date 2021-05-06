Поліція розслідує трагічну смерть неповнолітньої дівчини на Полтавщині. Про підозру у зґвалтуванні повідомили 15-річному жителю Кременчуцького району.

Трагедія сталася у селі Бреусівка. 30 квітня перехожі виявили тіло дівчини на узбіччі місцевої дороги. Перед цим вона відпочивала в одній компанії із підозрюваним.

До теми Пиятика на Полтавщині закінчились смертю 17-річної дівчини: підозрюють зґвалтування

15-річному юнакові інкримінують зґвалтування загиблої. Підставами для підозри стали результати експертного дослідження та зібрані докази.

За попередньою інформацією, напередодні потерпіла гостювала у знайомого. Там також були двоє 15-річних юнаків, 17-річна дівчина та 20-річний хлопець. Вони разом вживали алкоголь.

Зверніть увагу! Місцеві розповіли, що тіло дівчини було у синцях, ніби її сильно побили. Громада села не хотіла ховати тіло дівчини, поки не приїхали правоохоронці.

Що загрожує винуватцям

Правоохоронці ведуть розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема – про умисне вбивство та зґвалтування неповнолітньої.

А крім цього – про ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, якщо це спричинило смерть потерпілої особи.

Зверніть увагу! Санкція статей передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Що кажуть у поліції

Трагедію, яка сталася у Бреусівці на Полтавщині, прокоментував Іван Жук, який очолює Кременчуцьке районне управління поліції.

За його словами, у кримінальних провадженнях триває низка експертиз, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі.

"Ретельно вивчаємо усі обставини злочину для визначення ролі кожного учасника події та надання їхнім діям об'єктивної юридичної оцінки", – запевнив він.