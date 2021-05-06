Полиция расследует трагическую смерть несовершеннолетней девушки на Полтавщине. О подозрении в изнасиловании сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района.

Трагедия произошла в селе Бреусовка. 30 апреля прохожие обнаружили тело девушки на обочине местной дороги. Перед этим она отдыхала в одной компании с подозреваемым.

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15-летнему юноше инкриминируют изнасилование погибшей. Основаниями для подозрения стали результаты экспертного исследования и собранные доказательства.

По предварительной информации, накануне потерпевшая гостила у знакомого. Там также были двое 15-летних юношей, 17-летняя девушка и 20-летний парень. Они вместе употребляли алкоголь.

Обратите внимание! Местные рассказали, что тело девушки было в синяках, будто ее сильно избили. Община села не хотела хоронить тело девушки, пока не приехали правоохранители.

Что грозит виновникам

Правоохранители ведут расследование по трем статьям Уголовного кодекса, в частности – об умышленном убийстве и изнасиловании несовершеннолетней.

А кроме этого – о неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это повлекло смерть потерпевшего.

Обратите внимание! Санкция статей предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Что говорят в полиции

Трагедию, которая произошла в Бреусовке на Полтавщине, прокомментировал Иван Жук, который возглавляет Кременчугское районное управление полиции.

По его словам, в уголовных процессах продолжается ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу.

"Тщательно изучаем все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", – заверил он.