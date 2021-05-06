Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка
Полиция расследует трагическую смерть несовершеннолетней девушки на Полтавщине. О подозрении в изнасиловании сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района.
Источник:Нацполіція
Трагедия произошла в селе Бреусовка. 30 апреля прохожие обнаружили тело девушки на обочине местной дороги. Перед этим она отдыхала в одной компании с подозреваемым.
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15-летнему юноше инкриминируют изнасилование погибшей. Основаниями для подозрения стали результаты экспертного исследования и собранные доказательства.
По предварительной информации, накануне потерпевшая гостила у знакомого. Там также были двое 15-летних юношей, 17-летняя девушка и 20-летний парень. Они вместе употребляли алкоголь.
Что грозит виновникам
Правоохранители ведут расследование по трем статьям Уголовного кодекса, в частности – об умышленном убийстве и изнасиловании несовершеннолетней.
А кроме этого – о неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это повлекло смерть потерпевшего.
Что говорят в полиции
Трагедию, которая произошла в Бреусовке на Полтавщине, прокомментировал Иван Жук, который возглавляет Кременчугское районное управление полиции.
По его словам, в уголовных процессах продолжается ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу.
"Тщательно изучаем все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", – заверил он.
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