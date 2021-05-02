В селе Бреусовка на Полтавщине на обочине нашли тело 17-летней девушки. Оказалось, что накануне она выпивала со своими друзьями. Местные жители подозревают, что девушку избили и изнасиловали, однако в заключении эксперта причина смерти другая.

Тело мертвой девушки нашли простые прохожие на обочине. Трагедия произошла возле села Бреусовка Козельщинской территориальной общины.

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Что известно о смерти 17-летней девушки

По предварительной версии следствия, девушка вечером 29 апреля отдыхала в компании своих знакомых. Они вместе употребляли спиртные напитки. Что произошло дальше – пока полиция не уточняет.

В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинский эксперт отметил, что она умерла:

в результате отравления алкоголем,

отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Однако следствие проверяет версию об изнасиловании девушки. Сейчас все лица, с кем общалась в тот вечер умершая, установлены и предоставляют объяснения.

Местные подозревают изнасилование и хотят справедливости

Как сообщает "Кременчугская газета", местные жители не верят в версию с отравлением алкоголем. По словам местного жителя Ивана, тело девушки было в синяках, будто ее били со страшной силой. Общество даже не хотело хоронить тело девушки, прежде чем приехали представители полиции.

Ее били со страшной силой. А судмедэксперт пишет, что она умерла от алкогольного отравления. Как же нам доверять эксперту и полиции?

– рассказал местный житель.

К жителям Бреусовки приехал начальник полиции Кременчуга Иван Жук. Он пообещал, что следствие детально изучит дело и виновные в смерти девушки, если таковы обнаружатся, будут наказаны. Поэтому девушку похоронили.

Полиция открыла 2 дела

По факту смерти 17-летней девушки следователи Кременчугского районного управления открыли 2 уголовных дела:

по части 1 статьи 115 – умышленное убийство;

по части 3 статьи 152 – изнасилование несовершеннолетней.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. В рамках уголовных производств проводятся следственные действия и назначены экспертизы.