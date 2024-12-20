В этот же день Россия обстреляла десятью ракетами Киев. Есть погибший, пострадали 13 человек. В результате удара повреждены офисы, кафе, рестораны, здания посольств. Основной удар пришелся на бизнес-центр "Торонто" и Николаевский костел.

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Что известно об атаке по Рыльску 20 декабря

Сергей Стерненко написал, что есть попадания по зданиям, где дислоцировались российские военные. Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Оккупанты же утверждают, что под обстрел ракетами попали Дом культуры, автостанция, педагогическое училище и школа №1. Впрочем, на видео, которое распространяют российские СМИ, хорошо заметно военных. К тому же Украина бьет исключительно по военным объектам – в отличие от России.

В Рыльске много военных на месте прилета: смотрите видео

Обратите внимание! Из Гугл-карт понятно, что в районе места обстрела есть авиационный колледж.

Как и всегда, россияне услужливо снимают последствия атаки. Их комментарии непревзойденные. Например, в одном из роликов звучат слова "Еще горяченькое!" Они касаются обломков ракеты.

В нескольких шагах от автора видео человек тянет куски металла с места обстрела. "Простые россияне" не впервые тащат металлолом после атак – ранее об этом писали украинские паблики.

Забавно, но российские военные также снимают последствия удара. Это можно увидеть на ролике выше.

Мужчина из авто снимает пожар после обстрела: смотрите видео

Традиционно россияне заявляют, что удар был нанесен западными ракетами. Вот только не смогли определиться, это были ATACMS или HIMARS.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сейчас в Москве. Он пообещал "выдвинуться" в Рыльск.

СМИ заявляют, что из-за атаки есть погибшие и раненые. Но цифры очень разнятся: одни пишут, что погибло 4 человека и пострадало 16, вторые приводят цифру раненых как 18, третьи – как 26. Власти только подтвердили потери, но не назвали цифры.