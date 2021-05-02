У селі Бреусівка на Полтавщині на узбіччі знайшли тіло 17-річної дівчини. Виявилося, що напередодні вона випивала зі своїми друзями. Місцеві жителі підозрюють, що дівчину побили і зґвалтували, однак у висновку експерта причина смерті інша.

Тіло мертвої дівчини знайшли прості перехожі на узбіччі. Трагедія сталася біля села Бреусівка Козельщинської територіальної громади.

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Що відомо про смерть 17-річної дівчини

За попередньою версією слідства, дівчина ввечері 29 квітня відпочивала в компанії своїх знайомих. Вони разом вживали спиртні напої. Що сталося далі – наразі поліція не уточнює.

У свідоцтві про смерть дівчини судово-медичний експерт зазначив, що вона померла:

внаслідок отруєння алкоголем,

набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії.

Проте слідство перевіряє версію щодо зґвалтування дівчини. Наразі всі особи, з ким спілкувалася того вечора померла, встановлені та надають пояснення.

Місцеві підозрюють зґвалтування і хочуть справедливості

Як повідомляє "Кременчуцька газета", місцеві мешканці не вірять у версію з отруєнням алкоголем. За словами місцевого мешканця Івана, тіло дівчини було у синцях, ніби її били зі страшенною силою. Громада навіть не хотіла ховати тіло дівчини, перш ніж не приїхали представники поліції.

Її били зі страшенною силою. А судмедексперт пише, що вона померла від алкогольного отруєння. Як же нам довіряти експерту і поліції?

– розповів місцевий житель.

До жителів Бреусівки приїхав начальник поліції Кременчука Іван Жук. Він пообіцяв, що слідство детально вивчить справу і винні у смерті дівчини, якщо такі виявляться, будуть покарані. Відтак дівчину поховали.

Поліція відкрила 2 справи

За фактом смерті 17-річної дівчини слідчі Кременчуцького районного управління відкрили 2 кримінальні справи:

за частиною 1 статті 115 – Умисне вбивство;

за частиною 3 статті 152 – Зґвалтування неповнолітньої.

Санкція статей передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії та призначено експертизи.