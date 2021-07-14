15-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві підлітка на Житомирщині

У закинутій будівлі поблизу села Сингаїв, що на Житомирщині, знайшли тіло 14-річного хлопця. У вбивстві підозрюють місцеву мешканку, його 15-річну знайому.

Про те, що хлопець зник безвісти, його мати повідомила поліцію зранку 14 липня. Через кілька годин правоохоронці знайшли його мертвим.

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Що з'ясувало слідство

Тіло з ножовими пораненнями у груди та шию виявили у закинутій будівлі під завалами цегли. За підозрою у причетності до вбивства затримали 15-річну жительку села Шатрища. Слідство попередньо встановило, що ввечері 13 липня підлітки зустрілися у будівлі, де знайшли хлопця, й між ними зав'язався конфлікт.

Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії. Мотиви вчинення убивства будуть встановлені у ході подальшого розслідування,

– заявили у поліції.

Правоохоронці вилучили вдома у підозрюваної докази її причетності до скоєння тяжкого злочину. За їхньою інформацією, останнім часом у неї із загиблим стосунки були неприязними.

Що загрожує підозрюваній

Наразі поліція вживає необхідних заходів, аби встановити можливих співучасників злочину. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії.

Згідно з чинним законодавством, якщо вину дівчини доведуть, за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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