Медичний директор столичної лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук розповів одному із телеканалів подробиці стану пораненого хлопчика.
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Стан пораненого військовим хлопчика
За словами медика, стан маленького потерпілого й надалі важкий.
Дитина перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень,
– повідомив Чернишук.
За його словами, невідомо, чи потрібна буде хлопчику операція. Наразі лікарі проводять всі необхідні обстеження, аби прийняти рішення. Медичний директор лікарні підтвердив, що у дитини є комплексне ураження деяких органів, однак деталей не розповів.
Інцидент на Житомирщині: головне
- Дитина отримала поранення у батьківському домі. Військовий гостював там і за чаркою вирішив похизуватися перед дітьми зброєю. У результаті підстрелив сина господарів.
- За попередньою інформацією, у 9-річного хлопчика пошкоджені хребет, шлунок та селезінка.
- Військовий сам привіз потерпілого до лікарні. Спершу він заявив, що дитину нібито поранили біля річки. Водночас у машині військового знайшли арсенал – 2 автомати Калашнікова та 1 пістолет "Форд"-17.
- Хлопчика з Новоград-Волинського евакуювали до "Охмадиту" у Києві, залучивши гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України.