Медичний директор столичної лікарні "Охматдит" Сергій Чернишук розповів одному із телеканалів подробиці стану пораненого хлопчика.

Читайте також Вертоліт евакуював у Київ хлопчика з Житомирщини, якого поранив військовий: відео

Стан пораненого військовим хлопчика

За словами медика, стан маленького потерпілого й надалі важкий.

Дитина перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень,

– повідомив Чернишук.

За його словами, невідомо, чи потрібна буде хлопчику операція. Наразі лікарі проводять всі необхідні обстеження, аби прийняти рішення. Медичний директор лікарні підтвердив, що у дитини є комплексне ураження деяких органів, однак деталей не розповів.

Інцидент на Житомирщині: головне