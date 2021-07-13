Спецоперацію з порятунку дитини провели у Новограді-Волинському. Медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив поранену дитину на стадіон "Авангард".
Зауважте Хизувався зброєю за чаркою: деталі поранення дитини на Житомирщині
Саме там приземлився гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України. Рятувальники брали участь у тактико-спеціальних навчаннях на Рівненщині, тому змогли оперативно прибути на Житомирщину.
Супроводжують хлопчика до Києва на борту вертольота 2 анестезіологів. Журналісти розповіли, що під час рятувальної операції плакали усі присутні.
Пораненого хлопчика евакуювали до Києва: дивіться відео
Інцидент на Житомирщині: головне
- Дитина отримала поранення у батьківському домі. Військовий гостював там і за чаркою вирішив похизуватися перед дітьми зброєю. У процесі він підстрелив сина господарів.
- Хлопчик – у дуже важкому стані: у нього прострелений хребет, шлунок та селезінка.
- Військовий сам привіз постраждалого до лікарні. Спершу стрілок заявив, що дитину начебто поранили біля річки.
- Водночас у машині військового знайшли арсенал. Зокрема, 2 автомати Калашнікова та 1 пістолет "Форд"-17.