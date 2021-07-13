Спецоперацию по спасению ребенка провели в Новограде-Волынском. Медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил раненого ребенка на стадион "Авангард".
Обратите внимание Хвастался оружием за рюмкой: детали ранения ребенка на Житомирщине
Именно там приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Спасатели принимали участие в тактико-специальных учениях на Ровненщине, поэтому смогли оперативно прибыть на Житомирщину.
Сопровождают мальчика в Киев на борту вертолета 2 анестезиолога. Журналисты рассказали, что во время спасательной операции плакали все присутствующие.
Раненого мальчика эвакуировали в Киев: смотрите видео
Инцидент на Житомирщине: главное
- Ребенок получил ранение в родительском доме. Военный гостил там и за рюмкой решил похвастаться перед детьми оружием. В процессе он подстрелил сына хозяев.
- Мальчик в очень тяжелом состоянии: у него прострелен позвоночник, желудок и селезенка.
- Военный сам привез пострадавшего в больницу. Сначала стрелок заявил, что ребенка якобы ранили у реки.
- В то же время в машине военного нашли арсенал. В частности, 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форд"-17.