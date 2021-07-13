Спецоперацию по спасению ребенка провели в Новограде-Волынском. Медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил раненого ребенка на стадион "Авангард".

Обратите внимание Хвастался оружием за рюмкой: детали ранения ребенка на Житомирщине

Именно там приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Спасатели принимали участие в тактико-специальных учениях на Ровненщине, поэтому смогли оперативно прибыть на Житомирщину.

Сопровождают мальчика в Киев на борту вертолета 2 анестезиолога. Журналисты рассказали, что во время спасательной операции плакали все присутствующие.

Раненого мальчика эвакуировали в Киев: смотрите видео

Инцидент на Житомирщине: главное