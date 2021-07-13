Медицинский директор столичной больницы "Охматдет" Сергей Чернышук рассказал одному из телеканалов подробности состояния раненого мальчика.
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Состояние раненого военным мальчика
По словам медика, состояние маленького пострадавшего и в дальнейшем тяжелое.
Ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких,
– сообщил Чернышук.
По его словам, неизвестно, нужна ли будет мальчику операция. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования, чтобы принять решение. Медицинский директор больницы подтвердил, что у ребенка есть комплексное поражение некоторых органов, однако деталей не рассказал.
Инцидент на Житомирщине: главное
- Ребенок получил ранение в родительском доме. Военный гостил там и за рюмкой решил похвастаться перед детьми оружием. В итоге подстрелил сына хозяев.
- По предварительной информации, у 9-летнего мальчика повреждены позвоночник, желудок и селезенка.
- Военный сам привез пострадавшего в больницу. Сначала он заявил, что ребенка якобы ранили у реки. В то же время в машине военного нашли арсенал – 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форд"-17.
- Мальчика из Новоград-Волынского эвакуировали в "Охматдет" в Киеве, привлекая вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.