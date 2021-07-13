Медицинский директор столичной больницы "Охматдет" Сергей Чернышук рассказал одному из телеканалов подробности состояния раненого мальчика.

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Состояние раненого военным мальчика

По словам медика, состояние маленького пострадавшего и в дальнейшем тяжелое.

Ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких,

– сообщил Чернышук.

По его словам, неизвестно, нужна ли будет мальчику операция. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования, чтобы принять решение. Медицинский директор больницы подтвердил, что у ребенка есть комплексное поражение некоторых органов, однако деталей не рассказал.

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