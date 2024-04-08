16-річному хлопцю на Одещині повідомили про підозру в убивстві матері та сестри

16-річному мешканцю Подільського району Одещини повідомили про підозру у вбивстві. Правохоронці встановили причетність юнака до смерті матері та молодшої сестри.

Трагедія трапилась 6 квітня у місті Ананьїв Подільського району Одещини. Якщо провину доведуть, то йому загрожує до 15 років тюрми.

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Що відомо про підозру 16-річному мешканцю Одещини

У поліції повідомили, що 6 квітня першим на місце трагедії прийшов 11-річний син загиблої. Саме він й викликав поліцію.

У будинку родини слідчо-оперативна група за участю судово-медичного експерта виявила 38-річну жінку та 7-річну дівчинку. Вони були без ознак життя та зі слідами тілесних ушкоджень.

У поліції розповіли, що:

за даними судово-медичної експертизи тіл матері та доньки, вони померли на місці трагедії від гострої крововтрати та ножових поранень;

в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили причетність до вказаного злочину старшого, 16-річного, сина небіжчиці;

оперативники розшукали його на вулиці міста під час прогулянки.

З'ясовано, що між юнаком і матір'ю виник конфлікт через її відмову йому у кишенькових грошах. Розлютившись, хлопець кілька разів вдарив маму у шию кухонним ножем, а знаряддя злочину кинув у піч. Так само він вчинив і з сестричкою, яка знаходилась у сусідній кімнаті та мимоволі стала свідком злочину. Для вбивства дівчинки зловмисник використав другий ніж,

– заявили в поліції.

Вони додали, що з місця події вилучили знаряддя злочину, біоматеріали та інші речові докази, що мають значення у справі.

Криміналісти слідчого управління поліції з допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитих і фігуранта. Результати дослідження довели, що хлопець причетний до скоєння злочину.

"Забравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили юнакові про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті двом особам, у тому числі малолітній дитині", – заявили у поліції.

Злочин кваліфікують за підпунктом 1 і 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України про умисне вбивство:

двох або більше осіб;

малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

Підозрюваний знаходиться в слідчому ізоляторі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За скоєне неповнолітньому правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років тюрми,

– заявили у поліції.

Вони додали, що в рамках кримінального провадження призначили низку судових експертиз, проводять інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин пригоди. Триває слідство.



16-річному юнаку повідомили про підозру у вбивстві

Що відомо про трагедію на Одещині