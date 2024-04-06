Вбивство сталося у Подільському районі Одеської області. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

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Що відомо про вбивство

У суботу, 6 квітня, близько 9 ранку на Одещині знайшли тіла жінки та дитини. Трупи виявили у будинку, в якому проживали жертви. На тілах мами та її доньки були тілесні ушкодження.

На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці встановили підозрюваного. Нині з ним спілкуються слідчі. На місці злочину триває робота поліції, збираються докази, встановлюються всі обставини. Дані про умисне вбивство внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кадри з місця вбивства / Фото поліції Одеської області

Правоохоронці також показали на відео свою роботу на місці подій. Як можна судити з кадрів, вбивство жінки та її дитини сталося у приватному будинку. Поліція також продемонструвала підозрюваного.

Вбивство мами з дитиною на Одещині: дивіться відео



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