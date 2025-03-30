Таке рішення прийняв Балтський районний суд Одеської області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Думську.

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Що відомо про інцидент з гранатою

За данними слідства, у 2022 році чоловік розійшовся з нареченою. Проте дізнавшись про заміжжя колишньої він написав повідомлення її матері з погрозами та вимогою повернути гроші за подаровану каблучку.

Через п’ять місяців, перебуваючи у відпустці з військової служби, він встановив ручну гранату з висмикнутою чекою у підвіконня її будинку.

Жінка з неповнолітньою онукою побачили через скло зелений предмет круглої форми. Дитина вирішила, що це запальничка, але коли предмет почав шипіти в руках, вона його відкинула та почула вибух. Дівчинка отримала осколкові поранення шиї, грудей, живота, ніг та перелом тазу,

– пише Думська.

З'ясувалося, що фігурант вже був раніше судимий за незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловік свою провину не визнав, стверджуючи, що у день нападу був на рибалці. Проте провину месника довели – на уламках гранати були виявлені клітини епітелію з його ДНК.

За замах на вбивство, який був виконаний способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також носіння бойових припасів чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі на термін у 12 років.

До речі, нещодавно у Дніпрі жінка кинула гранату в сусіда через його прохання зменшити гучність музики. На щастя, боєприпас не вибухнув.