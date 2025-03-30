Такое решение принял Балтский районный суд Одесской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Думскую.

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Что известно об инциденте с гранатой

По данным следствия, в 2022 году мужчина разошелся с невестой. Однако узнав о замужестве бывшей он написал сообщение ее матери с угрозами и требованием вернуть деньги за подаренное кольцо.

Через пять месяцев, находясь в отпуске с военной службы, он установил ручную гранату с выдернутой чекой в подоконник ее дома.

Женщина с несовершеннолетней внучкой увидели через стекло зеленый предмет круглой формы. Ребенок решил, что это зажигалка, но когда предмет начал шипеть в руках, она его отбросила и услышала взрыв. Девочка получила осколочные ранения шеи, груди, живота, ног и перелом таза,

– пишет Думская.

Выяснилось, что фигурант уже был ранее судим за незаконное обращение с боевыми припасами. Мужчина свою вину не признал, утверждая, что в день нападения был на рыбалке. Однако вину мстителя доказали – на обломках гранаты были обнаружены клетки эпителия с его ДНК.

За покушение на убийство, который был выполнен способом, опасным для жизни многих лиц, а также ношение боевых припасов мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет.

Кстати, недавно в Днепре женщина бросила гранату в суд женщина бросила гранату в соседа из-за его просьбы уменьшить громкость музыки. К счастью, боеприпас не взорвался.