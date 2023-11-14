Ампутували ногу: у якому стані жінка та 2-місячне немовля, які вчора потрапили під обстріл

14 листопада 2023, 11:46
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Джерело:

Роман Мрочко

Жінка, яка потрапила разом із маленькою донькою під обстріл російських окупантів учора, 13 листопада, у передмісті Херсона, залишається у важкому стані, але є позитивна динаміка. Життю дитини – наразі нічого не загрожує.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Жінка та немовля перебувають у медзакладі. 

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У якому стані немовля 

Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, наразі нічого не загрожує,
– зазначив Роман Мрочко.

Як зазначається, дитину госпіталізували із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою.

Жінці ампутували ногу 

Її матері ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюють як стабільно тяжкий, але лікарі фіксують позитивну динаміку.

За словами Мрочка, в автівку, якою родина поверталась з Херсона до передмістя, влучив російський снаряд. Дідусь дитини згорів разом з авто.

Головне про обстріл росіян

  • 13 листопада в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де перебувало немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув. 
  • Усього внаслідок атаки загинули троє людей, 15 дістали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Автор: Анастасія Лукашевська