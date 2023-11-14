Ампутували ногу: у якому стані жінка та 2-місячне немовля, які вчора потрапили під обстріл

Жінка, яка потрапила разом із маленькою донькою під обстріл російських окупантів учора, 13 листопада, у передмісті Херсона, залишається у важкому стані, але є позитивна динаміка. Життю дитини – наразі нічого не загрожує.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Жінка та немовля перебувають у медзакладі.

Дивіться також Масований обстріл Херсона: жінку з дідусем відмовилися пускати в одне з укриттів

У якому стані немовля

Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, наразі нічого не загрожує,

– зазначив Роман Мрочко.

Як зазначається, дитину госпіталізували із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою.

Жінці ампутували ногу

Її матері ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюють як стабільно тяжкий, але лікарі фіксують позитивну динаміку.

За словами Мрочка, в автівку, якою родина поверталась з Херсона до передмістя, влучив російський снаряд. Дідусь дитини згорів разом з авто.

Головне про обстріл росіян